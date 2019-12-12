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Москва 24

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Политика

19:56

В Госдуме оценили слова главы МИД Франции о "российской угрозе"

политика

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Депутат Госдумы Руслан Бальбек оценил высказывание министра иностранных дел Франции Жана-Ив Ле Дриана об угрозе для стран НАТО со стороны России. Об этом сообщает RT.

Парламентарий отметил, что в последние годы страны Североатлантического альянса предпочитают договариваться с Россией, а не следовать за США в сторону нового витка гонки вооружений. В этой связи французский министр сделал "абсолютно неевропейское заявление", заключил Бальбек.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не может назвать Россию своим противником, поскольку "не делит мир на противников и друзей". Он подчеркнул, что НАТО пытается улучшить отношения с Россией.

Со своей стороны сенатор Константин Косачев отметил, что руководство НАТО старается "придумывать какую-то актуальную повестку дня", говоря о некой "российской угрозе". Такая политика НАТО вызывает у России сожаление. Она затрудняет и срывает глобальное сотрудничество, заключил Косачев.

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