Политолог прокомментировал решение РФ выслать двух немецких дипломатов

Фото: ТАСС/Андрей Манойло

Политолог дал оценку решению российской стороны о высылке двух немецких дипломатов. Об этом сообщает RT со ссылкой на доктора политических наук, профессора МГУ Андрея Манойло.

По его мнению, зеркальный ответ России является в полной мере грамотным и соответствует политике международных отношений.

"Наша страна поступила строго в рамках международных обычаев и традиций", – добавил Манойло.

Также политолог счел ответ РФ мягким и тактичным, поскольку немецким дипломатам дали льготное время в неделю, в течение которого они должны покинуть страну. Обычно же для этих целей выделяют лишь сутки.

Ранее в министерстве иностранных дел России заявили об объявлении персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ в РФ.

До этого подобное решение было сделано немецким ведомством в отношении двух дипломатов из России.