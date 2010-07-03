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Политика

15:35

Политолог прокомментировал решение РФ выслать двух немецких дипломатов

политика власть

Фото: ТАСС/Андрей Манойло

Политолог дал оценку решению российской стороны о высылке двух немецких дипломатов. Об этом сообщает RT со ссылкой на доктора политических наук, профессора МГУ Андрея Манойло.

По его мнению, зеркальный ответ России является в полной мере грамотным и соответствует политике международных отношений.

"Наша страна поступила строго в рамках международных обычаев и традиций", – добавил Манойло.

Также политолог счел ответ РФ мягким и тактичным, поскольку немецким дипломатам дали льготное время в неделю, в течение которого они должны покинуть страну. Обычно же для этих целей выделяют лишь сутки.

Ранее в министерстве иностранных дел России заявили об объявлении персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ в РФ.

До этого подобное решение было сделано немецким ведомством в отношении двух дипломатов из России.

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