Россия высылает двух сотрудников посольства ФРГ в Москве

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Россия объявила персонами нон грата двух немецких дипломатов, сообщает министерство иностранных дел РФ. Отмечается, что это ответная мера на высылку двух российских дипломатов из Германии.

"Руководителю германской дипломатической миссии был выражен решительный протест в связи с безосновательным решением правительства ФРГ от 4 декабря 2019 года об объявлении двух сотрудников российского посольства в Берлине "persona non grata", – говорится в сообщении МИД.

Как отмечается, сотрудники посольства ФРГ в Москве должны покинуть Россию в течение семи суток.

Германия объявила двоих российских дипломатов персонами нон грата днем 4 декабря. В министерстве иностранных дел Германии пояснили, что это решение было принято по факту расследования убийства гражданина Грузии в Берлине.

В МИД ФРГ заявили, что есть достаточные основания считать преступление заказом властей России или Чечни. Москва назвала эту информацию домыслами.