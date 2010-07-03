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Политика

12:43

Кремль надеется на сохранение отношений с ФРГ после высылки двух дипломатов

политика власть за рубежом

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

В Кремле выразили надежду на сохранение адекватных отношений с Германией после высылки двух немецких дипломатов. Об этом сообщает RT.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готова продолжить конструктивный диалог с представителями ФРГ. По словам представителя Кремля, в руководстве страны рассчитывают, что история с дипломатами не станет "негативным фактором" в сотрудничестве с Германией.

Ранее двух сотрудников посольства ФРГ в Москве уведомили о необходимости покинуть Россию в течение суток. Соответствующую ноту вручили послу Германии Гезе Андреасу фон Гайру. Решение связано с высылкой двух российских дипломатов из Германии.

"Эти меры неизбежны после того, как были высланы два наших дипломата [из ФРГ]. Мы считаем абсолютно безосновательным подобное решение Берлина, мы с ним не согласны, поэтому [была предпринята] вынужденная мера взаимности", – подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин заявил, что убитый в Берлине гражданин Грузии, с делом которого связана высылка российских дипломатов, был одним из организаторов терактов в метро Москвы.

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