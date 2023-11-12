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12 ноября, 23:50

Политика

Вылет первого самолета МЧС с россиянами, эвакуированными из Газы, планируется 13 ноября

Фото: МЧС России

Вылет первого самолета МЧС с россиянами из Каира планируется 13 ноября в 14:00 по московскому времени. Об этом со ссылкой на источник в Каире сообщает РИА Новости.

"По уточненной информации, вылет первого спецрейса с россиянами из сектора Газа запланирован из Каира на 14:00 по московскому времени понедельника", – заявил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что колонна с первыми 70 россиянами, эвакуированными из сектора Газа на фоне обострения конфликта, отправилась в Каир.

Эвакуация россиян из сектора Газа, где с 7 октября идут боевые действия с Израилем, была организована 12 ноября. Из 70 вывезенных с территории палестинского региона 38 – дети.

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
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