В ХАМАС заявили, что окончательная формула сделки по заложникам еще не достигнута

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Окончательная формула сделки по освобождению заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС пока не достигнута. Об этом заявил представитель палестинского движения ХАМАС в Ливане Усама Хамдан.

"Нельзя сказать, что мы приближаемся к сделке или отходим от нее, пока не будет достигнуто окончательного соглашения. На данный момент не было достигнуто окончательной формулы сделки в отношении заложников", – приводит его слова РИА Новости.

Хамдан подчеркнул, что именно Израиль препятствует достижению договоренности по освобождению заложников.

Ранее СМИ сообщали, что палестинское движение ХАМАС решило приостановить переговоры об освобождении заложников, причиной для этого стала ситуация с больницей "Аш-Шифа" в секторе Газа.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты Израиля, взяв в заложники мирных жителей. По последним данным, число пленных составляет более 240 человек.

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