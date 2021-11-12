В Минэнерго Украины заявили об энергетической войне с Россией

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Заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов заявил, что Киев фактически находится в состоянии энергетической войны с Москвой, которая, по его мнению, делает все, чтобы страна как можно больше ощутила кризис.

"Мы сегодня фактически находимся в состоянии энергетической войны с Россией, которая блокирует импорт из Казахстана, не пуская железнодорожные вагоны с углем на Украину, которая постоянно уменьшает заказанные мощности по транзиту газа", – сказал Немчинов в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

С 1 ноября Россия прекратила экспорт на Украину энергетического угля. Как отмечали в Минэкономразвития РФ, это связано с растущим внутренним спросом в осенне-зимний период.

Тогда глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что это можно рассматривать как энергетическую войну. Он также обвинил Россию в блокировке поставок угля на Украину из Казахстана.