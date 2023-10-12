На Украине возбудили уголовное дело против Арестовича

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Полиция Украины возбудила уголовное дело против бывшего советника офиса украинского президента Алексея Арестовича (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на депутата Верховной Рады Инну Совсун.

Парламентарий заявила, что именно она подала жалобу на Арестовича за то, что тот на своих закрытых семинарах назвал женщин "существами, которых хочется душить".

В результате украинская полиция начала досудебное расследование. Уголовное дело передали в Киевскую городскую прокуратуру. По словам Совсун, обвинение может быть выдвинуто по уголовной статье "Распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости".

Ранее МВД РФ объявило Алексея Арестовича в розыск. Соответствующая запись появилась в базе данных министерства. В ведомстве не уточнили, по какой именно статье ищут Арестовича.

До этого Арестович заявил, что Киев может оставить РФ пятую часть территории, чтобы остальная часть страны вступила в НАТО.