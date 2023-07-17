Арестович заявил, что Киев может уступить РФ пятую часть территории для вступления в НАТО

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Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) допустил, что Киев может оставить РФ пятую часть территории, чтобы остальная часть страны вступила в НАТО. Об этом пишет РБК со ссылкой на интервью Арестовича украинским журналистам.

По его утверждению, в данный момент украинская армия удерживает 80% территории страны. Именно эта часть и может стать членом Североатлантического альянса.

Арестович добавил, что Украина может разделиться по примеру Германии в результате поражения Третьего рейха в 1945 году. При этом, добавил он, Киев будет пытаться вернуть оставленные территории, однако исключительно невоенным путем.

Ранее вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл сообщил, что западные страны начинают уставать от конфликта на Украине. По его словам, поставлять вооружение на Украину Западу становится все труднее, также повышаются риски и расходы.

До этого президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Украина не войдет в состав Североатлантического альянса до разрешения текущего конфликта с Россией.

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