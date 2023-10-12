Посол Индии заявил, что Москва и Дели обсуждают проведение саммита Моди и Путина

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Возможность проведения саммита премьер-министра Индии Нарендры Моди и Владимира Путина в этом году обсуждается на высоком уровне. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на индийского посла в Москве Павана Капура.

Деталей он не привел.

В декабре прошлого года Капур заявил, что встреча Моди и Путина запланирована на 2023 год. Посол не уточнил, на какой площадке встретятся политики. Также Капур отметил, что формат встречи не имеет значения. Это, по его словам, может быть саммит или переговоры.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин провел телефонные переговоры с Моди. Он отметил, что в ходе беседы стороны обсудили сотрудничество двух стран, а также перспективы практической кооперации в различных сферах.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что индийский политик якобы отказался от встречи с российским лидером из-за заявлений Москвы о возможности применения ядерного оружия на Украине.

Публикацию прокомментировал Песков. По его словам, до конца года 2022 года никаких встреч и не планировалось.



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