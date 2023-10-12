В Австрии заявили, что РФ начала вторую стратегическую воздушную кампанию в зоне СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Россия начала на Украине вторую стратегическую воздушную кампанию. Таким мнением поделился в интервью телеканалу N-TV полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Райснер.

По его словам, в зоне СВО наблюдается значительное количество беспилотников типа "Герань" – свыше 500 единиц. Кроме того, участились удары крылатыми ракетами, заявил Райснер.

Полковник добавил, что предстоящая зима может оказаться особенно суровой для украинский войск.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Вооруженные силы РФ ведут наступление в районе Купянска и наносят серьезные удары по украинским войскам. Он добавил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и генералитет Киева ничего не могут ответить.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что подразделения Вооруженных сил России улучшили положение на переднем крае в районе города Авдеевка Донецкой Народной Республики.

ВС РФ улучшили свое положение по переднему краю в районе Авдеевки