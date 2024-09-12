МВД запросило сведения об иностранцах с гражданством РФ, не вставших на воинский учет

Фото: Москва 24/Александр Авилов

МВД обратилось в военные комиссариаты за информацией о приобретших российское гражданство и не вставших на воинский учет гражданах. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, по итогам 8 месяцев в отношении 1 117 натурализованных лиц было принято решение о прекращении гражданства.

"Кроме того, МВД России приступило к реализации положений Федерального закона от 8 августа 2024 года № 281-ФЗ "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" и статью 22 Федерального закона "О гражданстве РФ", – отметила Волк.

Закон о лишении приобретенного российского гражданства в случае отказа встать на воинский учет был подписан Владимиром Путиным 8 августа. Согласно новой норме, неисполнение первоначальной постановки на воинский учет лицом, приобретшим гражданство, будет служить основанием для прекращения гражданства.

Также президент РФ подписал закон, который устанавливает новый режим высылки в отношении мигрантов, которые не имеют законных оснований для нахождения в стране. К примеру, такие люди не смогут менять свое место жительства или пребывания без разрешения МВД.