08 августа, 21:19Политика
Подписан закон о лишении приобретенного гражданства РФ при отказе встать на воинский учет
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Терешков
Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного российского гражданства в случае отказа встать на воинский учет. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Так, законы "О воинской обязанности и военной службе" и "О гражданстве" дополняются нормой, согласной которой неисполнение первоначальной постановки на воинский учет лицом, приобретшим гражданство, будет служить основанием для прекращения гражданства.
Закон также синхронизирует процесс постановки на учет и получения гражданства, для этого МВД будет предоставлять сведения о новых гражданах в электронной форме.
Ранее президент РФ подписал другой закон, который устанавливает новый режим высылки в отношении мигрантов, которые не имеют законных оснований для нахождения в стране. Так, им будут ограничены права и свободы, а сотрудники МВД будут контролировать их передвижения. В частности, высылаемые граждане не смогут менять свое место жительства без разрешения полицейских.