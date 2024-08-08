Подписан закон о лишении приобретенного гражданства РФ при отказе встать на воинский учет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Терешков

Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного российского гражданства в случае отказа встать на воинский учет. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Так, законы "О воинской обязанности и военной службе" и "О гражданстве" дополняются нормой, согласной которой неисполнение первоначальной постановки на воинский учет лицом, приобретшим гражданство, будет служить основанием для прекращения гражданства.

Закон также синхронизирует процесс постановки на учет и получения гражданства, для этого МВД будет предоставлять сведения о новых гражданах в электронной форме.

Ранее президент РФ подписал другой закон, который устанавливает новый режим высылки в отношении мигрантов, которые не имеют законных оснований для нахождения в стране. Так, им будут ограничены права и свободы, а сотрудники МВД будут контролировать их передвижения. В частности, высылаемые граждане не смогут менять свое место жительства без разрешения полицейских.

