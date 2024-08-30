В ГД внесен законопроект об упрощении получения гражданства бывшими россиянами

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В Госдуме предложили упростить получение гражданства РФ бывшими россиянами. Законопроект внесла группа депутатов от фракции "Новые люди", он опубликован в думской базе данных.

Проектом предлагается разрешить бывшим гражданам России, отказавшимся от российского гражданства, подавать заявление об обратном приеме в него в любые заграничные учреждения. Это дополнит закон "О гражданстве Российской Федерации".

Как отмечается в пояснительной записке, сейчас в законе предусмотрены лишь несколько случаев, когда иностранцы или лица без гражданства могут подать соответствующее заявление в любое загранучреждение. При этом иностранные граждане, которые ранее обладали российским гражданством, могут подать заявление на его получение только в РФ. Также они обязаны постоянно проживать в России со дня принятия решения о выдаче вида на жительство и до дня подачи заявления в течение пяти лет.

Депутаты считают, что такие условия противоречат указам Владимира Путина по созданию стимулирующих мер для добровольного переселения соотечественников в Россию.

"Принятие законопроекта позволит облегчить процедуру получения российского гражданства для бывших соотечественников, ранее отказавшихся от российского гражданства по собственному заявлению", – говорится в документе.

Ранее в Минцифры предложили провести эксперимент по сдаче биометрии иностранцами и лицами без гражданства для получения возможности пересечь российскую границу. Подобная практика распространена по всему миру, отметили в министерстве, приведя в пример процесс получения шенгенских виз. Предполагается, что эксперимент продлится с 1 декабря 2024-го по 30 июня 2026 года и пройдет в два этапа.