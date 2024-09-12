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Депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев сравнил украинские войска с фашиствующими пиратами после их попытки захватить буровую установку "Крым-2" в Черном море.

"В Черном море появились фашиствующие пираты, вооруженные современным оружием НАТО на американских быстроходных военных катерах Willard Sea Force с трезубцем на борту", – приводит РИА Новости слова парламентария.

Он добавил, что вражеские подразделения получили достойный отпор от бойцов РФ.

Российские войска в ночь на 11 сентября сорвали попытку ВСУ по захвату в Черном море самоподъемной буровой установки "Крым-2". ГУР Минобороны Украины направило к вышке морской десант в составе из 14 американских катеров Willard Sea Force вместе с украинскими военными.

В результате во время боя силы Черноморского флота и ВС РФ, которые охраняли установку, смогли потопить 8 катеров и ликвидировать до 80 солдат ВСУ. Оставшиеся 6 катеров ретировались.

В Минобороны назвали попытку захвата буровой установки очередной "медийной операцией" киевского режима, которая была приурочена к приезду на Украину высоких представителей США и европейских стран.