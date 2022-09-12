Спикер парламента Венгрии назвал ЕС проигравшим в украинском конфликте

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Евросоюз уже сейчас можно назвать проигравшим в украинском конфликте, так как он действует вопреки собственным экономическим интересам. Об этом заявил спикер парламента Венгрии Ласло Кевер.

По его словам, которые приводит агентство MTI, Европейский Союз обрекается на военную зависимость, политическое подчинение, экономическую и энергетическую нежизнеспособность, финансовую задолженность и общественную разобщенность.

Ранее сообщалось, что Венгрия поставила перед ЕС вопрос об обоснованности сохранения санкций в отношении РФ в условиях, когда они приносят больше проблем Европе, нежели России. По мнению главы венгерской дипломатии, антироссийские санкции провалились, поскольку Москва по-прежнему проводит спецоперацию на Украине, а экономическая ситуация в европейских странах все больше усугубляется.

До этого экономист Алексей Зубец заявил, что страны G7 могут ввести лимит цен на российскую нефть, однако реализовать эту меру на практике будет очень сложно. По его словам, чтобы эта мера начала работать, инициатива "Большой семерки" должна получить поддержку лидеров всех государств Евросоюза. Однако, как напомнил Зубец, Венгрия уже отказалась присоединиться к новым санкциям.