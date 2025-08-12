Китай прекратил контакты с президентом Чехии из-за его встречи с Далай-ламой

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Dalai Lama

Власти Китая прекратили контакты с президентом Чехии Петром Павлом после его встречи с Далай-ламой XIV. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"В ответ на вопиющие и провокационные действия Павела Китай решил прекратить с ним любое взаимодействие", – цитирует РИА Новости сообщение.

Дипломат подчеркнул, что Павел настоял на поездке в Индию, несмотря на решительный протест Пекина. Тем самым он нанес ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая.

Отмечается, что в ответ на это страна уже сделала Праге серьезное представление. Китайское правительство считает Далай-ламу сепаратистом и обвиняет в разжигании социальных волнений в Тибете в 1980-х и 2008 году.

В июле этого года Далай-ламе исполнилось 90 лет. Он уже заявлял, что примет решение о перерождении в 2025 году, намекнув, что новый Далай-лама будет рожден за пределами Китая. При этом Пекин настаивает на своем праве назначать всех высокопоставленных деятелей тибетского буддизма. В связи с этим правительство может не принять перерождение, происходящее за пределами страны.

Как ранее рассказывал духовный лидер последователей тибетского буддизма, с просьбой о продолжении традиции перерождения к нему в том числе обратились лидеры духовных традиций Тибета, члены Тибетского парламента в изгнании, члены Центральной тибетской администрации, а также буддисты из буддийских республик России и Азии. Согласно традиции Тибета, после смерти Далай-лама перерождается в ребенка.