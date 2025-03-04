Премьер Мьянмы предположил, что мог видеться с Путиным в прошлой жизни

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Премьер Мьянмы Мин Аун Хлайн подарил Владимиру Путину буддийскую книгу 1838 года о взаимоотношениях короля Мьянмы и российского царя. Хлайн заметил, что Путин уже давно занимает пост президента, так что может считаться ее королем, а после предположил, что мог видеться с лидером России в прошлой жизни, передает ТАСС.

Глава правительства Мьянмы прибыл с рабочим визитом в Россию 3 марта. Ожидается, что в результате переговоров с Путиным будет подписан ряд документов. Политики обсудят международные вопросы и тему дальнейшего сотрудничества стран.

Во время рабочей встречи глава правительства рассказал, что Мьянма поддерживает политику России и специальную военную операцию. Он выразил уверенность в скорой победе РФ и отметил, что мир движется к многополярности, что обеспечила в том числе Россия.

В свою очередь, Путин поблагодарил Хлайна за слонят, которые были подарены Мьянмой в прошлом году в честь 75-летия установления дипломатических отношений между государствами. Животных доставили в январе 2024 года в Большой Московский цирк.