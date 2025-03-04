Премьер Мьянмы заявил, что республика поддерживает политику РФ и СВО

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Премьер Мьянмы Мин Аун Хлайн заявил на встрече с Владимиром Путиным, что республика поддерживает политику России и СВО.

"Я уверенно могу сказать – скоро победа будет за вами. У нас есть поговорка: когда идет война и если она на благо народов, на благо страны, то эта страна всегда будет победителем", – передает РИА Новости его слова.

Глава правительства Мьянмы обратил внимание, что мир движется к многополярности. По его мнению, это стало возможным благодаря России. Западные страны решили помешать этому, в результате чего и произошел конфликт на Украине, резюмировал он.

Ранее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу пригласил мьянманскую делегацию в Москву на торжественные мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Такое предложение он сделал на встрече с Мин Аун Хлайном.