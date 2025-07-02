Далай-лама заявил о планах сохранить традицию перерождения

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Институт Далай-ламы продолжит существовать после смерти лидера. Также сохранится и традиция перерождения, заявил духовный лидер последователей тибетского буддизма Далай-лама XIV Тензин Гьяцо на своем сайте.

По его словам, с просьбой о продолжении традиции к нему в том числе обратились лидеры духовных традиций Тибета, члены Тибетского парламента в изгнании, члены Центральной тибетской администрации, буддисты из буддийских республик России и Азии.

Далай-лама отметил, что 24 сентября 2011 года он обещал после достижения возраста 90 лет обсудить с практикующими буддизм людьми сохранение института.

Согласно традиции Тибета, после смерти Далай-лама перерождается в ребенка.

Ранее Далай-лама призвал осваивать учение Будды в медитации, побеждать отрицательные эмоции и добиваться внутреннего покоя. Он призвал приобщаться к Учению Будды и практиковать медитации. Далай-лама также отметил, что все хотят быть счастливыми, однако мало кто действительно осваивает путь, ведущий к счастью.

