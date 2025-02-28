Путин поздравил буддистов России с праздником Белого месяца

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил российских буддистов с праздником Белого месяца, который знаменует наступление Нового года по лунному календарю. Соответствующее послание опубликовано на сайте Кремля.

"Для последователей буддизма этот праздник, пришедший из глубины веков, является символом возрождения природы и человека, духовного просветления и гармонии, чистоты помыслов и добрых надежд", – подчеркнул президент.

По словам российского лидера, богатые традиции праздника, которые передаются из поколения в поколение, приобщают молодых людей к уникальному историческому, культурному наследию предков, их устоям и обычаям.

Кроме того, глава страны обратил внимание на вклад буддистов и их организаций в совершенствование межрелигиозных и межнациональных отношений, укрепление диалога с органами власти, поддержание участников СВО и их семей.

Ранее Путин заявил, что обеспечение межнационального мира и согласия остается приоритетной задачей. Президент назвал истинным богатством многообразие языков, религий и обычаев, которые существуют на территории РФ. По его словам, власти страны стараются поддерживать сохранность самобытности каждого народа.

