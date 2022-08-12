Демилитаризация ЗАЭС сделала бы ее уязвимой для провокаций и террористов – Небензя

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Запорожская АЭС (ЗАЭС) в результате демилитаризации стала бы уязвимой для провокаций и террористических атак. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Он добавил, что Россия не использует объекты гражданской инфраструктуры, не говоря уже о ядерных объектах, в военных целях.

По его словам, Украина в случае вывода российских войск с ЗАЭС может использовать этот объект для провокаций.

Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что в настоящее время немедленная угроза ядерная безопасности на Запорожской АЭС отсутствует. При этом он подчеркнул, что ситуация может измениться в любой момент.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

