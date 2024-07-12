Захарова заявила, что Киев готовит разрушение дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища

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Украина планирует разрушить дамбы Киевской ГЭС и Каневского водохранилища. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

"Мы обратили внимание на появившееся сообщение об исследовании так называемым Мировым центром данных по геоинформатике и устойчивому развитию Киевского политехнического института имени Сикорского возможных сценариев затопления близлежащих территорий в результате разрушения дамб отдельных водохранилищ каскада Днепра", – передает ТАСС слова дипломата.

Захарова подчеркнула, что в сентябре и октябре 2022 года центр уже занимался моделированием последствия прорыва плотины Каховской ГЭС. При этом в июне прошлого года плотина разрушилась после украинских атак, добавила представитель МИД.

Ранее Захарова назвала очередной провокацией обвинения Украины в адрес РФ об атаках по гражданским объектам. Дипломат назвала украинские обвинения неправдой.

В министерстве обороны России также опровергли заявления украинских представителей о якобы намеренном ударе Вооруженных сил РФ по гражданским объектам Украины.

По данным ведомства, удар высокоточным оружием большой дальности был нанесен по объектам военной промышленности и авиационным базам Вооруженных сил Украины. Также министерство заявило, что в здание детской больницы в Киеве попала украинская ракета противовоздушной обороны, запущенная из зенитного ракетного комплекса в черте города.