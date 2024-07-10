Захарова назвала провокацией обвинения Киева об ударах по гражданским объектам

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала очередной провокацией обвинения Киева в адрес России о нанесении ударов по объектам гражданской инфраструктуры. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

Она подчеркнула, что все обвинения Киева – неправда.

"Это очередная провокация, на которую пошел киевский режим, якобы найдя повод обвинить Россию в том, что она наносит удары по гражданским объектам", – подчеркнула дипломат.

Ранее в Минобороны РФ также опровергли заявления представителей Киева о якобы намеренном ударе ВС РФ по украинским гражданским объектам.

В ведомстве объяснили, что удар высокоточным оружием большой дальности был нанесен по украинским объектам военной промышленности и авиационным базам ВСУ. Также в министерстве подчеркнули, что в здание детской больницы в Киеве попала украинская ракета ПВО, запущенная из зенитного ракетного комплекса в черте города.