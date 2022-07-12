Зеленский прокомментировал возвращение Канадой турбины для "Северного потока"

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Президент Украины назвал решение Канады вернуть в ФРГ отремонтированную турбину для "Северного потока" неприемлемым.

"Министерству иностранных дел пришлось вызвать представителя Канады в нашей стране из-за абсолютно неприемлемого исключения из санкционного режима против России", – цитирует его РИА Новости.

По словам украинского лидера, исключения в санкциях в отношении РФ могут стать опасными для всего мира.

Ранее министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон заявил, что Канада вернет ФРГ отремонтированную турбину Siemens.

Решить вопрос с доставкой турбины призвал до этого министр экономики ФРГ Роберт Хабек. По его словам, Германии необходимы мощности газопровода для заполнения хранилищ. Он попросил канадское правительство не затягивать процесс и принять решение до начала запланированных российской стороной профилактических работ на трубопроводе.

