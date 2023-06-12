ВС РФ отразили атаку украинских войск на соледаро-артемовском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения ВС РФ сорвали попытку украинской армии провести разведку боем на лисичанском направлении, а также отразили атаку штурмовой группы ВСУ на соледаро-артемовском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Юг" Вадима Астафьева.

По его словам, российская артиллерия также уничтожила огневые позиции минометов противника калибра 120 миллиметров в районе населенных пунктов Белогоровка, Хромово и Дружба. Кроме того, в районе Дружбы было нанесено огневое поражение по месту укрытия украинской армии.

Астафьев добавил, что около Красногоровки российские силы уничтожили склад боеприпасов ВСУ, а в районе населенного пункта Красное были поражены боевая машина пехоты и пикап противника.

Также зенитно-ракетные комплексы "Оса-АКМ" сбили беспилотные летательные аппараты украинских войск на авдеевском и марьинском направлениях.

Ранее сообщалось, что украинские силы попытались атаковать корабль "Приазовье" Черноморского флота, который отвечает за безопасность газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Черном море.

До этого артиллерия РФ уничтожила украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) в районе населенного пункта Ольшана, а также сорвала попытку переброски резерва ВСУ около Молчаново.

Минобороны РФ показало кадры уничтожения позиций ВСУ на запорожском направлении