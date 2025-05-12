Атака БПЛА отражена в Ростовской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили украинские БПЛА, которые атаковали Каменск в Ростовской области в ночь на 12 мая. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на публикацию в телеграм-канале временно исполняющего обязанности губернатора региона Юрия Слюсаря.

В результате случившегося никто не пострадал. Кроме того, не было выявлено разрушений на земле после отражения украинской атаки.

"Информация уточняется", – заявил Слюсарь.

Ранее пятилетняя девочка пострадала в результате сброса взрывного устройства с украинского дрона на автомобиль в поселке Хомутовка Курской области. Ребенка доставили в больницу, которая находится в Брянской области.

Врачи диагностировали у девочки осколочные ранения спины и ноги. Однако ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Родители ребенка, которые тоже находились в момент атаки в машине, не пострадали.

