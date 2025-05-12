Представители свыше 150 стран посетят Международную конференцию по безопасности в Москве

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Представители более 150 стран и около 20 международных организаций посетят конференцию по безопасности, которая пройдет 27–29 мая в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат Совбеза РФ.

В агентстве отметили, что на встречу были приглашены страны глобального Юга и Востока, страны СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и ШОС. Мероприятие пройдет под председательством секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу.

Главная тема конференции – международное сотрудничество в сфере безопасности. Будут подняты вопросы, связанные с борьбой с международным терроризмом, экстремизмом, транснациональной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и другими новыми вызовами, указано в сообщении.

Ранее глава МИД Китая Ван И призвал страны – члены БРИКС стать оплотом для глобального мира и развития. По мнению Ван И, БРИКС выступает в качестве позитивной и конструктивной силы на международной арене, его участники должны взять на себя ведущую роль и стать оплотом дела мира и развития.

Также дипломат подчеркнул, что с недавних пор международная обстановка претерпела глубокие изменения, мировое сообщество вступило в период потрясений, а дело мира и развития сталкивается с новыми и серьезными вызовами.