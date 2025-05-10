Путин заявил, что РФ и Буркина-Фасо объединяет общая цель борьбы с терроризмом

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Россию и Буркина-Фасо объединяет общая цель борьбы с терроризмом и экстремизмом, заявил Владимир Путин во время переговоров с президентом республики Ибрагимом Траоре.

"Будем и далее помогать республике в восстановлении законностей и конституционного порядка, оказывать содействие в подавлении радикальных группировок, остающихся в отдельных районах Буркина-Фасо", – подчеркнул президент РФ.

В ходе своей речи российских лидер также отметил дружественный характер отношений двух государств. Он добавил, что текущий товарооборот РФ и Буркина-Фасо хоть и скромный, но продолжает расти. По словам президента, данную тенденцию необходимо сохранить.

Ранее Россия и Вьетнам договорились о сотрудничестве в борьбе с международным терроризмом и его финансированием. В Совместной декларации об основных направлениях российско-вьетнамских отношений уточнялось, что сотрудничество стран будет учитывать центральную координирующую роль ООН.

Вместе с тем Россия совместно с Вьетнамом выступила с инициативой укреплять двустороннее и многостороннее взаимодействие между странами для создания единой и прочной системы безопасности.