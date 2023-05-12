Вучич сообщил, что Сербия воздержится от голосования по резолюции против России

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Белград будет представлен на саммите Совета Европы (СЕ) в Исландии на самом низком уровне, Сербия воздержится при голосовании по декларации против Москвы. Об этом рассказал сербский лидер Александр Вучич.

По словам президента, на саммите государства хотят принять резолюцию с нападками на Россию. Вучич заявил, что Белград после отказа рассмотреть сербские поправки понял, что СЕ готов нарушить целостность Сербии и Устав ООН. Президент добавил, что не поедет Рейкьявик на предстоящий саммит, который пройдет 16–17 мая.

"Сербия не будет голосовать за их декларацию, мы будем воздержанны, мы так не можем воспрепятствовать принятию их декларации, но они не смогут сказать, что она принята единогласно. И я готов вытерпеть все их нападки, потому что придерживаюсь Устава ООН и принципов международного права, которые связаны не столько с Россией, сколько с Сербией", – цитирует Вучича РИА Новости.

Вместе с этим он подчеркнул, что сербские власти готовы поддержать территориальную целостность Украины, Молдавии и Грузии. Однако, отметил президент, страна не будет легко отказываться от целостности Сербии.

Накануне сербский министр иностранных дел Ивица Дачич заявил, что Белград не собирается вводить санкции против РФ по политическим, человеческим и моральным причинам. Он напомнил, что Сербия когда-то и сама была жертвой ограничений.

До этого Вучич поделился, что лидеры западных стран в ходе встреч с ним всегда начинают просить ввести санкции в отношении российской стороны. По словам сербского лидера, Белграду до сих пор удается соблюдать решения своего Совбеза и не вводить ограничения против Москвы.