Пресс-секретарь посольства США подтвердила, что ее высылают из России

Фото: twitter.com/USEmbRuPress

Пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс подтвердила информацию о том, что ее высылают из РФ.

Она пояснила, что входит в число десяти американских дипломатов, которых Москва в ответ на аналогичные действия Вашингтона высылает из страны.

"Да, я в списке", – приводит РИА Новости ее слова.

Ранее СМИ узнали о планах России выслать сотрудников посольства США. Также сообщалось, что уже более полугода посольство России в США работает без пресс-секретаря, подготовленного Москвой. Все дело в том, что Вашингтон без каких-либо объяснений отказывается впустить его в страну на замещение этой должности.

США 15 апреля ввели новые санкции против России. Они включали в себя высылку 10 сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне.

Также ограничения ввели для шести технологических компаний. Кроме того, американским финансовым организациям запретили покупку долговых ценных бумаг РФ.