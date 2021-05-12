Пресс-секретарь посольства США подтвердила, что ее высылают из России

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Пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс подтвердила информацию о том, что ее высылают из РФ.
Она пояснила, что входит в число десяти американских дипломатов, которых Москва в ответ на аналогичные действия Вашингтона высылает из страны.
"Да, я в списке", – приводит РИА Новости ее слова.
Ранее СМИ узнали о планах России выслать сотрудников посольства США. Также сообщалось, что уже более полугода посольство России в США работает без пресс-секретаря, подготовленного Москвой. Все дело в том, что Вашингтон без каких-либо объяснений отказывается впустить его в страну на замещение этой должности.
США 15 апреля ввели новые санкции против России. Они включали в себя высылку 10 сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне.
Также ограничения ввели для шести технологических компаний. Кроме того, американским финансовым организациям запретили покупку долговых ценных бумаг РФ.
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