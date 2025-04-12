Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 апреля, 20:12

Политика

Встреча глав МИД Армении и Турции началась в Анталье

Фото: depositphotos/imaginative; 123RF/grynold

Встреча глав МИД Армении и Турции Арарата Мирзояна и Хакана Фидана соответственно началась в Анталье. Об этом сообщила пресс-секретарь армянского министерства иностранных дел Ани Бадалян на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В рамках дипломатического форума в Анталье глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов 12 апреля встретился с Мирзояном. Министры обсудили сложившуюся ситуацию в контексте нормализации отношений двух стран после завершения работы над текстом мирного соглашения.

После глава МИД России Сергей Лавров встретился Байрамовым и подтвердил готовность российской стороны содействовать нормализации отношений Баку и Еревана. Кроме того, Россия намерена поддерживать стороны в процессе заключения ими мирного договора.

Читайте также


политиказа рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика