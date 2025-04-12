Встреча глав МИД Армении и Турции началась в Анталье

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Встреча глав МИД Армении и Турции Арарата Мирзояна и Хакана Фидана соответственно началась в Анталье. Об этом сообщила пресс-секретарь армянского министерства иностранных дел Ани Бадалян на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В рамках дипломатического форума в Анталье глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов 12 апреля встретился с Мирзояном. Министры обсудили сложившуюся ситуацию в контексте нормализации отношений двух стран после завершения работы над текстом мирного соглашения.

После глава МИД России Сергей Лавров встретился Байрамовым и подтвердил готовность российской стороны содействовать нормализации отношений Баку и Еревана. Кроме того, Россия намерена поддерживать стороны в процессе заключения ими мирного договора.

