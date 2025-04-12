Маск поддержал Уиткоффа после его встречи с Путиным

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Американский предприниматель Илон Маск поддержал спецпосланника американского президента Дональда Трампа Стивена Уиткоффа после его встречи с Владимиром Путиным, которая прошла 11 апреля в Санкт-Петербурге.

"Уиткофф великолепен", – написал он в социальной сети X.

Таким образом Маск прокомментировал публикацию журналистки Лоры Лумер. В посте она заявила, что Уиткофф сделал намного больше для продвижения переговоров по урегулированию конфликта на Украине, чем критикующие его бюрократы за всю карьеру.

Спецпосланник президента США прилетел в Санкт-Петербург утром 11 апреля. Изначально он встретился с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.

Спустя время Уиткофф прибыл в Президентскую библиотеку, где началась их встреча с Путиным. На переговорах, которые длились около 4,5 часа, стороны обсудили вопрос нормализации отношений РФ и США, а также урегулирование украинского конфликта.

При этом в Кремле не исключили возможность проведения телефонного разговора между Путиным и Трампом после завершения переговоров российского лидера и представителя США.