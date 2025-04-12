Премьер Грузии Кобахидзе заявил о трагическом положении Британии

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Введение британских санкций против представителей силовых ведомств Грузии говорит о трагическом положении дел в Великобритании. С таким заявлением выступил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе.

Власти Британии 10 апреля внесли в санкционный список генпрокурора Грузии Георгия Габиташвили, главу Специальной следственной службы Карло Кацитадзе, первого замглавы МВД Грузии Шалву Бедоидзе и замруководителя департамента по особым заданиям МВД Мирзу Кезевадзе.

"Сегодня страна, которая является носителем богатых традиций, без всяких доказательств, фактов применяет против людей меру, соотносимую с уголовным преступлением", – отметил Кобахидзе, которого цитирует ТАСС.

Премьер-министр добавил, что власти Грузии могут лишь выразить сожаление в связи со сложившейся ситуацией.

В начале апреля парламент Грузии принял в третьем и окончательном чтении американскую версию закона об иноагентах. За него проголосовали 86 депутатов, против не высказался никто.

Ранее Кобахидзе заявил, что так называемое "глубинное государство" (Deep State) поручило структурам Европы продолжать боевые действия на Украине. По его мнению, аналогичная ситуация происходит с финансированием организаций, занимающихся "антигосударственными процессами", в том числе в Грузии.