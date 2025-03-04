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Украинские власти решением лишить мэра Тбилиси и бывшего игрока киевского "Динамо" Каху Каладзе звания мастера спорта Украины международного класса (получил звание в 1999 году. – Прим. ред.) перешли все границы несерьезности. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Но здесь несерьезность – это не главная проблема. Я еще раз хочу напомнить, что власти Украины прямо требовали от Грузии второй фронт", – передает ТАСС слова грузинского премьера.

Кобахидзе отметил, что украинский президент Владимир Зеленский в 2022 году отозвал из Тбилиси посла под двумя предлогами – за то, что грузинские власти отказались отправлять в зону СВО добровольцев и не стали поддерживать антироссийские санкции.

"На фоне всего эта несерьезность вообще не заслуживает какого-либо комментария", – добавил премьер Грузии.

В свою очередь, депутат парламента Грузии Ираклий Заркуа назвал Прибалтику самым большим врагом Украины. По его словам, Латвия, Литва и Эстония "подстрекают украинцев, чтобы измотать Россию". Он считает, что эти страны не желают бороться вместе с Киевом в качестве "соседей", поскольку защищают только свои интересы.