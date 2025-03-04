В Грузии назвали Прибалтику самым большим врагом Украины

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Прибалтика является самым большим врагом Украины. Об этом заявил депутат парламента Грузии Ираклий Заркуа.

"Они (Латвия, Литва и Эстония. – Прим. ред.) подстрекают украинцев: "Идите, воюйте до последнего украинца, чтобы измотать Россию", – приводятся его слова в телеграм-канале "Sputnik Грузия".

Парламентарий отметил, что Прибалтика не желает бороться вместе с Киевом в качестве "соседей", так как защищает только свои интересы.

По словам депутата, у государств Прибалтики такое же отношение и к Тбилиси. Они неоднократно требовали от Грузии ввести рестрикции против РФ и открыть второй фронт, указал он.

Ранее мэр Тбилиси Кахабер Каладзе заявил о требовании некоторых представителей стран Запада открыть в Грузии "второй фронт" против России. В частности, от республики требовали организовать чартерные рейсы, чтобы наладить отправку добровольцев на Украину, рассказал Каладзе.

Вместе с тем премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе указал, что Грузия, отказавшись в 2022 году вводить санкции против России, приняла историческое решение. Как отметил политик, когда было принято решение об отказе от антироссийских санкций, Грузию пытались вовлечь в конфликт на Украине. Если бы страна присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении России, ее экономика была бы разрушена, добавил он.

