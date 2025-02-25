Кобазидзе назвал историческим решением отказ Грузии вводить санкции против РФ

Фото: 123RF/butenkow

Грузия, отказавшись в 2022 году вводить санкции против России, приняла историческое решение. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, пишет РИА Новости.

Как отметил политик, когда было принято решение об отказе от антироссийских санкций, Грузию пытались вовлечь в конфликт на Украине. Если бы страна присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении России, ее экономика была бы разрушена, считает Кобахидзе.

Ранее премьер Грузии исключил возможность восстановления дипломатических отношений с Россией из-за нарушения Москвой территориальной целостности республики. Вместе с тем Тбилиси поддерживает с Москвой торговые и экономические связи и планирует сохранять прагматичные отношения в будущем, подчеркнул он.

Между тем мэр Тбилиси Кахабер Каладзе заявил о требовании некоторых представителей стран Запада открыть в Грузии "второй фронт" против России. В частности, от республики требовали организовать чартерные рейсы, чтобы наладить отправку добровольцев на Украину, рассказал Каладзе.