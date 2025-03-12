Суд заявил, что Саакашвили по новому приговору выйдет на свободу не раньше 2030 года

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По новому приговору бывший президент Грузии Михаил Саакашвили выйдет на свободу не раньше 2030 года. Об этом заявил судья Тбилисского городского суда Бадри Кочламазашвили, передает ТАСС.

Судья, приговоривший Саакашвили к 9 годам лишений свободы за растрату более 3,2 миллиона долларов госсредств, заявил, что 3,5 года экс-президенту Грузии уже зачтены, так как он находится в тюрьме с октября 2021 года. Кочламазашвили объяснил, что бывший грузинский лидер будет отбывать наказание только 5,5 года, то есть 2030 года.

В свою очередь, Генпрокуратура Грузии не намерена обжаловать приговор Саакашвили. Надзорное ведомство планирует обратиться в апелляционный суд, чтобы оспорить штраф в размере более чем 107 тысяч долларов, наложенный на экс-начальника его охраны Теймураза Джанашию.

Кроме того, прокуратура дополнительно назвала обстоятельства, из-за которых бывшего президента Грузии обвинили в растрате бюджетных средств. В надзорном ведомстве подчеркнули, что Саакашвили тратил госсредства на косметические процедуры, подарки, билеты на самолет и организацию отдыха близких людей, приобретение картины художницы, которая ее нарисовала грудью, на испанского повара, отдых на Пхукете, оплату учебы за границей для своих детей и другое.



Саакашвили предъявили обвинение в растрате государственных денег в 2014 году. По данным Генпрокуратуры Грузии, экс-лидер израсходовал значительную часть средств в 2009–2012 годах на личные нужды. При этом в 2013 году Саакашвили покинул Грузию. После этого против него завели четыре уголовных дела, по двум из которых политика заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы.

В 2021 году Саакашвили тайно прибыл в Грузию, в связи с этим его обвинили в незаконном пересечении границы. В 2022 году политика из-за ухудшения здоровья отправили в частную тбилисскую клинику, где он находится по настоящее время. Против бывшего президента Грузии было возбуждено пять уголовных дел. Сейчас продолжается рассмотрение еще трех.

В начале февраля текущего года правительство Грузии отозвало членов своей делегации из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). По словам председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, страна ожидает возвращения ПАСЕ к своим первостепенным ценностям, которые "основаны на уважении демократии и суверенитета".

