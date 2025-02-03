Власти Грузии отозвали делегацию из ПАСЕ

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Власти Грузии отозвали членов своей делегации из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заседание бюро парламента Грузии.

Как отметил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, страна ожидает возвращения ПАСЕ к своим первостепенным ценностям, которые "основаны на уважении демократии и суверенитета".

Члены делегации уже обратились с соответствующей просьбой к председателю ПАСЕ Теодоросу Русопулосу.

В январе ПАСЕ приняла резолюцию о признании полномочий грузинской делегации с условием, что до апреля в стране будут назначены новые парламентские выборы и освобождены "политические заключенные".

Ранее генсекретарь правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что Запад стал вводить санкции против Грузии потому, что страна не открыла второй фронт против России. По словам политика, санкциями и шантажом Грузию "никто не запугает и власти не свернут с избранного пути". Как отметил Каладзе, санкции против России навредили бы Грузии.