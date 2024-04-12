МИД Швейцарии: в ближайшие дни решится вопрос присутствия РФ на саммите по Украине

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В ближайшие дни власти Швейцарии просмотрят заявления России, касающиеся мирной конференции по Украине в июне, и решат, приглашать ли ее на пресс-конференции в Базеле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса.

Министр заявил, что считает слова Владимира Путина о мирной конференции хорошим знаком, несмотря на то, что ранее российские официальные лица заявляли, что РФ не заинтересована в данном вопросе.

"Итак, мы находимся в форме нелинейного "танца" по этому поводу. Мы проанализируем различные реакции и решим, какие шаги лучше всего предпринять в ближайшие дни", – заверил Кассис.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Путиным заявил, что если Швейцария решит провести конференцию без Москвы и Минска, то ее участники договорятся только об усилении эскалации. В свою очередь лидер РФ отметил, что Россия никогда не отказывалась от мирного разрешения спора с Украиной.

Ранее пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов заявил, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите. Он отметил, что российская позиция хорошо известна и в случае получения приглашения на подобное мероприятие РФ не примет его.

Тем не менее глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что российская сторона готова обсуждать действительно серьезные предложения по Украине, которые будут основаны на учете законных интересов России. Он также напомнил, что РФ не раз заявляла, что не собирается участвовать в подобных встречах, а также обсуждать "формулу Зеленского".