РФ объявила персоной нон грата сотрудника словенского посольства

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Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Словении в Москве. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"Рассматриваем этот очередной откровенно недружественный шаг в контексте общего курса Любляны на разрушение российско-словенских связей. Ответственность за последствия такой деструктивной политики полностью лежит на словенской стороне", – заключили в пресс-службе.

12 апреля в министерство иностранных дел вызвали словенского посла Дарью Бавдаж-Курет, которой выразили решительный протест из-за безосновательного решения аккредитации сотрудника российского диппредставительства в Словении.

До этого Словения объявила сотрудника российского диппредставительства персоной нон грата 21 марта. Ему было предписано покинуть страну до 28-го числа. В местных изданиях посчитали, что это было связано из-за объявления его нежелательным лицом за "осуществление деятельности, несовместимой с его дипломатическим статусом". В российском МИД тогда пообещали ответить на такой шаг Словении.