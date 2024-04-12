Европейские депутаты устроили демарш против Совета ЕС из-за Украины

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Евродепутаты устроили демарш в ходе пленарной сессии в Брюсселе, отказавшись утверждать бюджетные расходы Совета ЕС за 2022 год под предлогом недостаточных усилий по обеспечению Киева системами ПВО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Европарламент.

Европейские чиновники проголосовали за перенос голосования по утверждению расходов Совета ЕС на следующую сессию после принятия решения по поставкам Украине систем ПВО. За такое решение проголосовали 515 депутатов, 62 выступили против, еще 20 – воздержались.

Кроме того, парламентарии утвердили расходы Европейской комиссии, составляющие 95% бюджета Евросоюза.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис подтвердил, что в настоящий момент Евросоюз работает над новым, 14-м пакетом антироссийских санкций. Он отметил, что новый пакет ограничений должен быть согласован весной и включить большой список санкций с сильным уклоном на борьбу против их обхода.

До этого СМИ сообщали о том, что Китай, Индонезия и Саудовская Аравия просят ЕС отказаться от конфискации замороженных активов России. Уточнялось, что эти государства испытывают беспокойство, что подобный шаг "создаст прецендент" для конфискации активов других стран.