РФ не получала официальных предложений от Киева о пасхальном перемирии – Захарова

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Россия не получала от Украины никаких официальных предложений о пасхальном перемирии, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Она также усомнилась, что такая инициатива поступит, особенно "с учетом демонстрируемого Киевом воинственного настроя на продолжение боевых действий".

В свою очередь, зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что Русской православной церкви странно было бы выступать с предложением о пасхальном перемирии, так как шансы на положительную реакцию со стороны украинских властей нулевые.

Он напомнил, что патриарх Кирилл предлагал объявить перемирие на Рождество и российские власти это предложение поддержали, однако с украинской стороны никакого согласия или желания поддержать эту инициативу выражено не было.

Папа Римский Франциск предложил объявить перемирие на Украине, а также в новых российских регионах с 9 апреля на время Пасхи. По его словам, режим прекращения огня необходимо установить на две недели.

После этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко высказал мнение, что киевский режим не способен соблюдать перемирие в связи с Пасхой. По его словам, украинские боевики не соблюдали ни одно из перемирий, включая пасхальные, рождественские, хлебные и школьные.

Папа Римский Франциск выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!