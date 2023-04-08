В ЛНР заявили, что Киев не способен соблюдать перемирие на Пасху

Фото: ТАСС/AP Photo/Kin Cheung

Киевский режим не способен соблюдать перемирие в связи с Пасхой. Это мнение высказал подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

"По моему глубокому убеждению, никакие перемирия украинские боевики соблюдать не будут. Мы с вами научены горьким опытом Минских соглашений", – передает ТАСС слова Марочко.

По его словам, украинские боевики не соблюдали ни одно из перемирий, включая пасхальные, рождественские, хлебные и школьные.

Ранее Папа Римский Франциск предложил объявить перемирие на Украине, а также в новых российских регионах с 9 апреля на время Пасхи. По его словам, режим прекращения огня необходимо установить на две недели.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать предложение Папы Римского.



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