Лавров прокомментировал планы США направить корабли в Черное море

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Сообщения о проходе американских кораблей в Черное море сопровождаются агрессивной риторикой, цели Вашингтона на Украине для России неясны. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается военной активности Соединенных Штатов, включая проходы кораблей в Черное море, это происходит регулярно. Сейчас это делается особенно напористо, сопровождается агрессивной риторикой, задаются вопросы, а что делает Российская Федерация на границе с Украиной", – приводит РИА Новости слова Лаврова.
Министр добавил, что Россия может делать на своей территории то, что посчитает нужным. Более важный вопрос, который пока остается без ответа: что делают Соединенные Штаты в тысячах километров от своей территории.
Ранее Турция в соответствии с конвенцией Монтре уведомила Россию о проходе военных кораблей США в Черное море. Этот документ сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. При этом режим прохода военных кораблей отличается в отношении черноморских и нечерноморских государств. Военные корабли стран, не имеющих выхода к Черному морю, могут находиться в его акватории не более 21 дня.
14 и 15 апреля в Черное море должны войти два боевых корабля американских военно-морских сил. Их нахождение в Черном море планируется до 4 мая.
Со стороны США отправка кораблей является особым посланием для России. По данным CNN, на такие меры администрация Соединенных Штатов готова пойти в связи с утверждениями о наращивании РФ сил вблизи границ Украины.
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