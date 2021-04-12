РФ предостерегает все страны от подпитывания милитаристских настроений Киева – Лавров

Фото: AP Photo/Foto, Oficina de Prensa del Ministerio del Exterior de Rusia vía AP
Россия предостерегает другие страны от подпитывания милитаристских настроений властей Украины. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя информацию о продаже Анкарой Киеву ударных беспилотников.
"Я сразу скажу, что мы всем ответственным странам, с которыми общаемся, – Турция одна из них – настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, вечные воинствующие заявления киевского режима и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали эти милитаристские настроения", – цитирует Лаврова ТАСС.
Он напомнил, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, после чего подобные поощрения со стороны привели к агрессии Киева против собственного народа.
Министр назвал ложью заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев ничего не планирует в Донбассе, так как не может воевать с собственным народом.
"Жители Донбасса ни на кого на основной территории Украины не нападали. Они просто попросили оставить их в покое и дать им разобраться, что происходит, когда власть в Киеве захватили неонацисты, которые тут же выступили против прав русскоязычного населения своей собственной страны", – сказал Лавров.
Ранее министр заявил, что Берлину и Парижу необходимо безотлагательно привести в чувство украинские власти в связи с обострением ситуации в Донбассе. Он также выразил обеспокоенность риторикой Киева касательно ситуации в регионе. По его словам, российская сторона уже неоднократно высказывала свою тревожность европейским коллегам.
Ситуация в Донбассе обострилась в конце февраля, в регионе регулярно фиксируются перестрелки. Стороны возлагают ответственность за обострение друг на друга.
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