РФ предостерегает все страны от подпитывания милитаристских настроений Киева – Лавров

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Россия предостерегает другие страны от подпитывания милитаристских настроений властей Украины. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя информацию о продаже Анкарой Киеву ударных беспилотников.

"Я сразу скажу, что мы всем ответственным странам, с которыми общаемся, – Турция одна из них – настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, вечные воинствующие заявления киевского режима и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали эти милитаристские настроения", – цитирует Лаврова ТАСС.

Он напомнил, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, после чего подобные поощрения со стороны привели к агрессии Киева против собственного народа.

Министр назвал ложью заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев ничего не планирует в Донбассе, так как не может воевать с собственным народом.

"Жители Донбасса ни на кого на основной территории Украины не нападали. Они просто попросили оставить их в покое и дать им разобраться, что происходит, когда власть в Киеве захватили неонацисты, которые тут же выступили против прав русскоязычного населения своей собственной страны", – сказал Лавров.

Ранее министр заявил, что Берлину и Парижу необходимо безотлагательно привести в чувство украинские власти в связи с обострением ситуации в Донбассе. Он также выразил обеспокоенность риторикой Киева касательно ситуации в регионе. По его словам, российская сторона уже неоднократно высказывала свою тревожность европейским коллегам.

Ситуация в Донбассе обострилась в конце февраля, в регионе регулярно фиксируются перестрелки. Стороны возлагают ответственность за обострение друг на друга.