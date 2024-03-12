Госдума приняла обращение к бундестагу в связи с участием ФРГ в преступлениях Киева

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Госдума одобрила обращение к бундестагу после того, как высокопоставленные немецкие военные обсуждали нанесение ударов по территории России. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Из аудиозаписи следует, что руководство Германии фактически втягивает свою страну в третью мировую войну", – подчеркнул он.

В связи с этим Володин предупредил, что подобные преступления будет иметь самые серьезные последствия для ФРГ. Так, он уточнил, что у РФ есть оружие, превосходящее западное, которое может поражать любые цели на территории иностранных государств.

При этом председатель ГД также указал на то, что депутаты бундестага должны были знать о подготовке подобных преступлений военно-политическим руководством, которое находится в их подчинении, и сделать все, чтобы предотвратить происшествия.

"Госдума призывает бундестаг провести объективное расследование и не допустить действий, втягивающих страну в вооруженный конфликт на стороне нацистского украинского режима", – заключил Володин.

Ранее глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что в Госдуму была внесена инициатива обращения к бундестагу на фоне участия ФРГ в преступлениях украинской стороны против мирных граждан и в нанесении ущерба гражданской инфраструктуре в России.

До этого главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян выложила аудиозапись разговора высокопоставленных военных Германии, которые планировали нанести атаку на Крымский мост с помощью немецких ракет Taurus.

В Минобороны ФРГ подтвердили факт прослушки. В связи с этим канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что собирается провести расследование. Спустя время он выразил уверенность в том, что ситуация не усложнит отношения с союзниками ФРГ.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не хочет вступать в войну с Германией.

