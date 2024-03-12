Премьер Грузии прокомментировал требование Арахамии освободить Саакашвили

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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал заявление главы фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Давида Арахамии, который потребовал освободить бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Об этом сообщает РИА Новости.

"Заявление Арахамии... это то, как проявляет отношение именно этот представитель украинской власти, что очень печально. Вы знаете, что мы решительно поддерживаем украинский народ, выражаем солидарность с украинским государством", – подчеркнул он.

Как заявил Арахамия, власти Украины требуют от Грузии прекратить возобновленное в 2023 году авиасообщение с Россией, чтобы нормализовать отношения между Киевом и Тбилиси. Он также потребовал освобождения из тюрьмы Саакашвили. По словам украинского депутата, Грузии необходимо "прекратить помогать" РФ уклоняться от западных санкций.

Ранее правительство Грузии выразило озабоченность недружественными действиями Киева, которые направлены против грузинских граждан. В кабмине подчеркнули, что в связи с этим некоторые решения Украины грубо противоречат традиционной дружбе двух народов.

До этого председатель комитета грузинского парламента по защите прав человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе указал, что украинское правительство желает прихода к власти Саакашвили. Он уточнил, что Киеву необходим оппозиционный политик для втягивания Тбилиси в украинский конфликт. Сарджвеладзе напомнил о недружественных и необъяснимых шагах Украины.

