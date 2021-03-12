Постпред США при ООН назвала РФ виновной в "милитаризации Крыма"

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"Милитаризация Крыма" является угрозой общей мировой безопасности, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, сообщает РИА Новости.

Такой позицией она поделилась во время неформального заседания Совета безопасности ООН, на котором затрагивалась тема полуострова.

"Россия перебросила на полуостров самолеты, обладающие ядерным оружием, ракеты, оружие и боеприпасы, увеличила свое военное присутствие в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе", – сказала Томас-Гринфилд.

Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года. Некоторые страны, в том числе Украина, не признают полуостров российской территорией.

Ранее глава МИД Украины призвал Россию "открыть доступ" в Крым. Российские власти снова напомнили, что доступ на полуостров является открытым.