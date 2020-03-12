Высаживать детей без билета из транспорта запретят

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Правительство запретило высаживать детей, не оплативших проезд, из общественного транспорта.
Как рассказал министр транспорта Евгений Дитрих, был принят пакет документов, связанный с оплатой проезда, передает ТАСС. Министр напомнил, что в 2019 году было несколько случаев с детьми, "когда ночью где-то за городом, в темноте, в грязь высаживается ребенок из-за того, что он не оплатил проезд".
Глава Минтранса добавил, что регионы смогут на свое усмотрение давать контролерам право требовать у безбилетников документы, удостоверяющие личность. По его мнению, проект закона позволит более детально урегулировать и права граждан в процессе взаимоотношения с контролерами и более четко прописать полномочия контролеров.
В 2018 году стало известно, что законопроект Минтранса РФ о запрете высадки безбилетников в случае возникновения угрозы их жизни прошел межведомственное согласование. Инициативу поддержали Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве и Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Документ внесли в правительство, пояснил замминистра.
В 2017 году в подмосковном "Мострансавто" запретили высаживать из автобусов детей без билета. Оставление несовершеннолетних пассажиров в опасности и применение по отношению к ним несоразмерных действий признаны недопустимыми. Там объяснили, что правило актуально в ситуациях, когда, например, у ребенка нет возможности заплатить, так как родители не дали денег или не пополнили карту "Стрелка".
В пресс-службе Мострансавто тогда напомнили, что по поправкам Минтранса платить за маленького пассажира должны будут его родители. Сам водитель автобуса должен довезти его до конечной остановки, чтобы там дождаться родственников ребенка.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: