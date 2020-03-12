Высаживать детей без билета из транспорта запретят

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительство запретило высаживать детей, не оплативших проезд, из общественного транспорта.

Как рассказал министр транспорта Евгений Дитрих, был принят пакет документов, связанный с оплатой проезда, передает ТАСС. Министр напомнил, что в 2019 году было несколько случаев с детьми, "когда ночью где-то за городом, в темноте, в грязь высаживается ребенок из-за того, что он не оплатил проезд".

Глава Минтранса добавил, что регионы смогут на свое усмотрение давать контролерам право требовать у безбилетников документы, удостоверяющие личность. По его мнению, проект закона позволит более детально урегулировать и права граждан в процессе взаимоотношения с контролерами и более четко прописать полномочия контролеров.

В 2018 году стало известно, что законопроект Минтранса РФ о запрете высадки безбилетников в случае возникновения угрозы их жизни прошел межведомственное согласование. Инициативу поддержали Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве и Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Документ внесли в правительство, пояснил замминистра.

В 2017 году в подмосковном "Мострансавто" запретили высаживать из автобусов детей без билета. Оставление несовершеннолетних пассажиров в опасности и применение по отношению к ним несоразмерных действий признаны недопустимыми. Там объяснили, что правило актуально в ситуациях, когда, например, у ребенка нет возможности заплатить, так как родители не дали денег или не пополнили карту "Стрелка".

В пресс-службе Мострансавто тогда напомнили, что по поправкам Минтранса платить за маленького пассажира должны будут его родители. Сам водитель автобуса должен довезти его до конечной остановки, чтобы там дождаться родственников ребенка.